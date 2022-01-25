Самара, , 08:51 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу министерству образования и науки региона каждый день контролировать число заболевших студентов, школьников, воспитанников дошкольных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Школа в эпоху коронавируса Mos.ru

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Данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного областного штаба по недопущению распространения коронавируса.

Сообщается, что от областного Роспотребнадзора не поступало предложений о переводе на дистанционную форму обучения всех учащихся. При этом глава области поручил обратить внимание на важность соблюдения санитарных правил и постоянного мониторинга ситуации, ежедневного контроля в образовательных учреждениях для защиты здоровья детей.

По его словам, бережное, внимательное отношение и соблюдение всех правил, контроль со стороны сотрудников министерства за соблюдением всех необходимых режимов в школах сможет защитить образовательную систему области от перевода на дистанционное образование.

«Если мы все вместе позаботимся о детях, мы этого избежим. В противном случае мы видим, какое распространение инфекции идет среди детей, и понятно почему. В том числе, это связано с тем, что дети не вакцинированы. Я думаю, что мы еще больший рост получили бы по всему населению, если бы не были вакцинированы граждане страны, проживающие на территории Самарской области, и, конечно же, граждане иностранных государств, для которых мы вакцинацию обеспечиваем. Вот наглядный пример эффективности вакцины», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 24 января в Самарской области за сутки было госпитализировано 82 пациента с COVID-19 и 50 пациентов с подозрением на эту инфекцию.