Улан-Удэ, , 09:53 — REGNUM В Бурятии растёт число госпитализаций пациентов с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в ковидных стационарах к 25 января лечатся 1101 человек.

Ковидный стационар. Бурятия Правительство Бурятии

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Состояние 636 из них осложнено внебольничной пневмоний. 97 тяжёлых больных находятся в реанимации, 43 подключены к аппаратам ИВЛ.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1358 коек: занято — 1101, свободно — 257 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,1%», — отметили в оперштабе.

За минувшие сутки в республике зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Один из скончавшихся был младше 65 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 за весь период пандемии достигло 2580.

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