Санкт-Петербург, , 17:14 — REGNUM В Ленинградской области в ближайшее время из-за нестабильной эпидемиологической ситуации планируют прекратить профилактические осмотры и диспансеризацию взрослых и детей. Об этом 21 января сообщил председатель комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин.

Ребенок на осмотре врача Semevent

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что прекращения оказания плановой медицинской помощи в Ленинградской области, как это сделали власти соседнего Санкт-Петербурга, на данный момент не планируется.

«Однако в ближайшее время в Ленинградской области будут прекращены профилактические осмотры и диспансеризация взрослых и детей для перераспределения нагрузки на врачей поликлиник», — подытожили в комздраве Ленобласти.

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