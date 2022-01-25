Кировград, Свердловская область, , 14:45 — REGNUM В Кировграде Свердловской области с 21 января 2021 года начали производить поощрительные выплаты пенсионерам, сделавшим прививку от ковида. С учетом возможностей местного бюджета сумма выплаты составила 300 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации.

Деньги

Андрей Репин © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

В мэрии отметили, что право на получение единовременного стимулирующего вознаграждения имеют неработающие пенсионеры, зарегистрированные на территории Кировградского городского округа и ушедшие на заслуженный отдых из бюджетных организаций. Для получения выплаты пенсионерам необходимо было пройти вакцинацию в 2021 или в январе 2022 года и иметь действующий сертификат о прохождении двух этапов вакцинирования.

Производить выплаты будут вплоть до 28 февраля. При себе пожилым людям нужно иметь паспорт, сертификат или справку о прохождении вакцинации, а также трудовую книжку и пенсионное удостоверение. По состоянию на 24 января выплаты получили уже 324 гражданина.