Москва, , 15:04 — REGNUM Жителям России, которые плохо себя чувствуют, должны обратиться за помощью к медикам. Об этом 25 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Обращаюсь ко всем гражданам. В случае ухудшения самочувствия надо сразу же проконсультироваться с врачом, чтобы вовремя начать лечение. Вирус распространяется стремительно, хотя тяжёлое течение болезни пока встречается реже», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

По его словам, люди старшего возраста и с хроническими заболеваниями и сейчас уязвимы перед инфекциями.