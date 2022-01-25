Ульяновск, , 08:48 — REGNUM В Ульяновской области при ухудшении эпидемической обстановки школьников могут перевести на дистанционный формат обучения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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Региональные власти отмечают, что в Ульяновской области растёт заболеваемость COVID-19 среди детей и пожилых граждан, ежедневно выявляется более 300 случаев заражения коронавируса. Министр здравоохранения региона Александр Гашков заявляет, что болеют дети всех возрастов.

Врачи отмечают, что клиническая картина течения болезни с приходом штамма «Омикрон» не изменилась, за исключением скорости заражения. Если ранее семейные очаги возникали в течение 1 — 2 недель, то сейчас заражаются в течение 1 — 3 дней.

«По мнению специалистов, оснований для перевода школ на дистанционный формат обучения пока нет, но это возможно при ухудшении эпидемиологической ситуации в регионе», — говорят региональные власти.

Отметим, что 25 января на заседании штаба по развитию Ульяновска вице-мэр Инна Митрофанова заявила о готовности городских школ для перевода на «дистант». По её словам, из-за карантина по ковиду и ОРВИ дистанционно учатся 128 классов.

Напомним, ранее власти Ульяновской области заявляли о росте заболеваемости COVID-19 среди детей и пожилых граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 123 722 случая заражения коронавирусом, выздоровели 116 828 жителей, скончались 4032 пациента с коронавирусом.

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