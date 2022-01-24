Великий Новгород, , 14:09 — REGNUM За сутки количество переболевших COVID-19 в Новгородской области пополнилось на 158 человек. Этот показатель составил на четыре человека меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом 24 января сообщили в региональном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Новгородской области за прошедшие сутки выявили 270 случаев заражений коронавирусной инфекцией, что на 12 случаев больше, чем сутками ранее. Только в Великом Новгороде выявили 98 случаев заболеваний COVID-19. Статистика новых выявленных заражений продолжает увеличиваться в регионе.

За сутки от COVID-19 как основной причины скончались четыре человека. Это на одного человека больше, чем этот же показатель за 22 января. Статистика смертности пока не стабильна в регионе.

В Новгородской области отмечается небольшое снижение статистики выздоровлений. После плавного подъёма этот показатель пошёл на спад.

За всё время действия пандемии в Новгородской области выявили 68 643 случая заражений коронавирусом. От COVID-19, как основной причины, скончались 820 человек, а выздоровели — 64 994.

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