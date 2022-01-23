Горно-Алтайск, , 09:09 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки от COVID-19 излечились 22 пациента. Всего с начала пандемии коронавирус победили 23 691 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования в республике достигло 25 973, в том числе за сутки зарегистрировано 50 новых носителей. Лидером по приросту стал Онгудайский район, где коронавирус выявили у 23 человек. Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Майминского, Усть-Канского и Чемальского районов.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 1, за весь период — 593, в том числе 545 — от COVID-19, 48 — от иных причин», — добавили в оперштабе.