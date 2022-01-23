Ханты-Мансийск, , 11:04 — REGNUM В Югре работодатели переведут 60% своих сотрудников на дистанционный режим работы. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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В первую очередь такая мера должна коснуться пожилых граждан и тех, кто имеет сниженный иммунитет и хронические заболевания. А допуск лиц, вернувшихся из отпусков и командировок, возможен только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Также работодателям рекомендовано организовать сотрудникам специальные условия труда с учётом состояния их здоровья. Как сообщало ИА REGNUM, в Югре выросло число новых случаев заражения коронавирусом.