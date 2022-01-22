Екатеринбург, , 11:45 — REGNUM В Свердловской области COVID-19 смогли победить ещё 856 человек. Об этом 22 января сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе выздоровели уже 184 797 пациентов. А случаев заражения коронавирусом было обнаружено 209 627.

329 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. Скончались от ковида ещё 22 человека. С начала пандемии их количество достигло 9864.