Москва, , 10:22 — REGNUM В настоящее время в 32 российских школах введен связанный с COVID-19 карантин, в целом ситуация является стабильной. Об этом 24 января сообщается в телеграм-канале Минпросвещения РФ «Большая перемена».

Карантин Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

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«Ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной: по состоянию на 21 января количество школ, в которых введены карантинные мероприятия, минимально — всего лишь 0,08%», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на данный момент в 32 школах в 21 регионе России введен режим карантина из-за коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Бурятии на заседании регионального оперштаба приняты новые ограничительные меры, связанные с COVID-19.