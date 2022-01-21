Архангельск, , 15:55 — REGNUM В Архангельской области на фоне роста заболеваемости ковидом увеличили объемы тестирования на коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Для того, чтобы избегать контактов пациентов с коронавирусом с другими людьми, мы увеличили темпы охвата населения тестированием. На сегодня это более 300 исследований на 100 тысяч населения соответственно, в сутки мы проводим порядка 3 500 исследований», — цитирует штаб главу регионального минздрава Александра Герштанского.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявили более 500 заболевших ковидом.