Белгород, , 14:09 — REGNUM Штат сотрудников увеличен в кол-центре, принимающем заявки на вызов врача в Белгороде, сообщили ИА REGNUM 25 января в региональном оперативном штабе.

Кол-центр для вызова врача в Белгороде Https://belregion.ru/

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Пик звонков приходится на первую половину дня — в это время задействовано максимальное количество сотрудников, а ожидание ответа оператора занимает менее минуты. В ночные часы обращения принимает робот, заявки остаются на автоответчике, вызовы обрабатываются с 08:00.

«По сравнению с осенним периодом мы значительно увеличили штат сотрудников. Ранее у нас на линии в смену могли работать до 60 человек, сейчас уже 100 выходят одновременно. Планируем эту цифру довести до 150 сотрудников в смену», — пояснила руководитель контакт-центра Елена Бондарь.

Ежесуточно сотрудники кол-центра готовы обрабатывать до пяти тысяч обращений. В случае увеличения заявок есть возможность оборудовать дополнительные рабочие места и задействовать резервных операторов.