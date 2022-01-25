Йошкар-Ола, , 15:49 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 25 января выздоровели с начала пандемии 28 327 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны четыре человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в республике за время эпидемии подтвердили 31 000 случаев заражения коронавирусом, из них 185 — за последние сутки. 966 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, четыре летальных случая среди пациентов с COVID-19 зарегистрировано за минувшие сутки.

Как сообщило ИА REGNUM в региональном минздраве, по состоянию на 25 января в инфекционных стационарах республики лечение получают 314 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 552 человека, из них у 454 — пневмония, 11 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 58 пациентов, при этом госпитализированы 57 жителей Марий Эл.