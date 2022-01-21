Мурманск, , 15:43 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области выявлено 190 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным штаба, лидеры по приросту заболевших — Мурманск (+114), Североморск (+21), Кандалакшский район и Печенгский округ (по 10). Всего на лечении с инфекцией находятся 13 167 северян.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 49 513 человек.