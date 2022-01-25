Магадан, , 11:10 — REGNUM В Магаданской области минздрав готов к увеличению в случае необходимости мест в ковидных госпиталях, заявил губернатор Сергей Носов в программе «Пятая студия» на телеканале «России 24».

Госпиталь

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По словам Носова, штамм коронавируса «Омикрон» на Колыме пока не обнаружен. После новогодних праздников регион вышел на уровень заражений, который был два месяца назад.

В госпиталях ковидные койки заполнены на чуть более 30%.

«Исходя из прогнозов, мы ожидаем большую волну, но при необходимости мы способны за рабочую неделю развернуть дополнительно еще 1000 коек», — заверил губернатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии объяснили причины образования огромной очереди в красную зону и заверили, что половина обратившихся на ковидную горячую линию не нуждаются в неотложной помощи. Тем не менее, министр здравоохранения региона Лена Афанасьева констатировала, что ситуация с распространением COVID-19 в регионе остаётся напряжённой.