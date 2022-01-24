Кызыл, , 08:30 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявлено 252 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев с начала года достигло 1197.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Из 252 заболевших мужчин — 66, женщин — 186. По возрасту: детей до 17 лет — 59, от 18−49 лет — 142, 50−64 лет — 43, старше 65 лет — 8. Работников образования — 40, здравоохранения — 12», — отметили в ведомстве.

В ковидных стационарах республики, по данным на 24 января, лечатся 658 пациентов, в том числе 117 детей и 83 беременные женщины. Состояние 61 пациента оценивается, как тяжёлое.

Коечный фонд увеличен до 1070 коек, из которых к настоящему времени занято 61,5%.