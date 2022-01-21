Краснодар, , 13:40 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 776 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 21 января. Сутками ранее было подтверждено 757 случаев заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Среди заболевших 448 женщин и 328 мужчин, в том числе и 51 ребенок в возрасте от 7 месяцев», — уточнили в региональном оперативном штабе.

Всего случаи COVID-19 за сутки выявили в 37 муниципалитетах Кубани, больше всего в Краснодаре (381), Новороссийске (76) и в Сочи (74).

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В начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено 129 067 случаев заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 2271. Выздоровели 105 898 жителей, скончались 9 987 пациентов.

В стационарах находятся 3917 человек, в том числе 2343 — с подтвержденным COVID-19, в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО находятся 111 человек.