Северодвинск, Архангельская область, , 12:36 — REGNUM В Северодвинске объявлен набор волонтеров, способных оказать поддержку медикам в борьбе с COVID-19.

Работа волонтеров фонда «Русь» Дарья Драй © ИА REGNUM

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«В связи с ростом заболеваемости COVID-19, возросла потребность в вызове медиков на дом к заболевшим горожанам. Для повышения мобильности врачей и сотрудников лабораторий необходимы волонтёры на личном транспорте, которые смогут быстро доставить их по нужному адресу», — сообщили в мэрии города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области свернут часть плановой медпомощи.