Санкт-Петербург, , 18:16 — REGNUM Работа частных поликлиник Санкт-Петербурга, куда горожане на время запрета на диспансеризацию, медосмотр и приём в городских амбулаториях могут обратиться, пока разрешена, но всё может измениться в любой момент, предупредил 21 января председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Медицина

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«Ситуация очень динамичная. Мы на этой неделе видели, насколько изменчива она в неблагоприятную сторону. Те меры, которые позволят сократить число заболевших, позволят любого пациента обеспечить необходимой медицинской помощью, будут рассматриваться и приниматься», — отметил чиновник.

Отметим, что разрешена в обычном режиме работа женских консультаций, стоматологических клиник, поликлиник, к которым не прикреплены пациенты по ОМС, и других частных медицинских организаций.

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