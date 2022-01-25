Сыктывкар, , 17:27 — REGNUM Республика Коми получила первую партию антиковидной вакцины для подростков «Спутник М» — 480 доз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в минздраве региона.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

«Этот вопрос болезненный. К здоровью и вакцинации детей относятся настороженно. Наша задача сейчас — объяснять и показывать по цифрам статистики и попадания детей на койки стационара, и как вакцинация помогает защитить здоровье», — заявил и. о министра здравоохранения Игорь Дягилев.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация подростков уже стартовала в Архангельской области.