Санкт-Петербург, , 20:23 — REGNUM Ленинградская область по примеру Санкт-Петербурга на время прекратит оказание плановой медицинской помощи, осмотров и диспансеризации в медицинских учреждениях. Об этом 25 января сообщили в телеграм-канале администрации Ленинградской области.

Очередь в поликлинике Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Все медики первичного звена будут переведены на осмотры больных на дому, а также на оказание неотложной медицинской помощи в поликлиниках», — говорится в сообщении.

В связи с увеличением числа случаев заражения коронавирусом и необходимостью выездов на дом к больным правительство Ленобласти передаст 30 машин своего автопарка районным больницам.

Напомним, на прошлой неделе аналогичные меры были предприняты в Санкт-Петербурге из-за роста числа заболевания COVID-19. Единая региональная служба «122» готову к росту числа обращений.

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