Санкт-Петербург, , 15:22 — REGNUM В Ленинградской области 13,2 тыс. учащихся 518 классов школ региона перешли на дистанционное образование из-за случаев заражения коронавирусной инфекции. Об этом 26 января сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карантин Tverigrad.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Всего в регионе обучаются 180 тыс. детей. Из них на дистанционную форму обучения переведены 13,2 учащиеся с 1 по 11 классы.

«Если брать по количеству детей, это 7,4% от числа всех школьников Ленинградской области, — пояснил чиновник. — В районах ситуация разная. Где-то есть и 24%, а где-то пока из процесса обучения не выведен ни один класс. Например, в Бокситогорском районе сегодня все школы и классы работают».

Что касается детских садов, то по ковиду закрыто 70 групп, это 1,3 тыс. детей.

«Закрывать детские сады в целом мы не будем», — подчеркнул Емельянов.

Он уточнил, что в целом в Ленобласти заболевших ковидом детей немного, однако суточный рост зараженных беспокоит.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти амбулаторно лечатся от ковида 12,9 тыс. зараженных