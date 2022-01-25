Омск, , 14:13 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявили 616 носителей коронавируса, в том числе 554 лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 января в региональном минздраве.

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По информации федерального оперштаба, за сутки в регионе выздоровели 247 человек, скончались 13 ковид-пациентов.

Обще число выявленных случаев заражения в Омской области на сегодняшний день — 138 152 человека, выздоровевших — 128 732, умерших — 3449.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в регионе было подтверждено 595 случаев COVID-19, выздоровели 96 человек, скончались девять ковид-пациентов.

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