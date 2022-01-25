Курск, , 12:43 — REGNUM В Курской области 25 января зарегистрировано 216 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 25 больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Всего в регионе было выявлено 84 тыс. 825 заражённых коронавирусом.

108 человек госпитализированы за последние сутки. Выписаны после выздоровления были 80 тыс. 223 пациента, в том числе 138 — за последние сутки.

Всего скончались 2157 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.