Казань, , 14:16 — REGNUM В Татарии еще свыше 4 тыс. человек прошли вакцинацию от коронавируса. По состоянию на 24 января ревакцинированы 173 тыс. 239 жителей, сообщает минздрав РТ.

Вакцинация Yarregion.ru

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С начала прививочной кампании по состоянию на 24 января в республике против новой коронавирусной инфекции вакцинированы 2 млн 357 тыс. 399 человек, из них иммунизацию за минувший день прошли 4145 жителей. Второй компонент вакцины получил 1 млн 884 тыс. 121 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии зарегистрировали 45 525 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 38 302 ковид-пациента, скончался 1561 носитель инфекции.

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