Рязань, , 15:06 — REGNUM В связи с превышением уровня заболеваемости по ОРВИ с 26 января временно приостановлено обучение в 11 школах Рязани, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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По данным управления образования и молодёжной политики, учебный процесс приостановлен в школах №№9, 31, 70, 1, 39, 49, 58, 60/61,72, 7, 68.

Ещё раньше на карантин ушли восемь общеобразовательных учреждений — №№69, 13, 15, 47, 56, 62, 67, 75.

Власти призывают горожан соблюдать меры профилактики респираторных заболеваний.

Напомним, региональный Роспотребнадзор на неделе с 17 по 23 января зафиксировал превышение эпидемического порога в Рязани на 49,5%, в целом по области — на 30,6%.