Майминский район, Алтай, , 08:53 — REGNUM В Республике Алтай заболеваемость COVID-19 растёт незначительными темпами, в отличие от других регионов России. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 36 новых носителей.

Тест на коронавирус Kolomnagrad.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Наибольший прирост зафиксирован в Майминском и Онгудайском районах, где выявили 14 и 12 новых случаев заражения соответственно. Диагноз также подтвердился у жителей Чемальского, Усть-Канского и Шебалинского районов. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии в республике достигло 26 009.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 1, за весь период — 594, в том числе 546 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 20, за весь период — 23 711», — добавили в оперштабе.