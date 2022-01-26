Симферополь, , 11:57 — REGNUM Первая партия вакцины против новой коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М» поступила в Республику Крым. Об этом 26 января в соцсетях сообщил и. о. министра здравоохранения региона Константин Скорупский.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня на склад ГУП РК «Крым-Фармация» поступило 1200 доз препарата «Спутник М». На данный момент проходит процедура приема вакцины. В ближайшее время поступившая партия будет распределена по медицинским организациям всех регионов Крыма», — написал глава минздрава.

Он уточнил, что вакцина «Спутник М» предназначена для подростков 12−17 лет (включительно). Для вакцинации подростков до 15 лет необходимо согласие родителей, подростки старше 15 лет смогут принимать решение самостоятельно.

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Вакцинация подростков в Крыму начнется с 31 января. Как и «Спутник V», препарат состоит из двух компонентов, вторая доза вводится через 21 день.

Как сообщало ИА REGNUM, первую партию вакцины от коронавируса для подростков также получил Севастополь, препарат уже распределили по пунктам вакцинации.