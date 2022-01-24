Москва, , 09:45 — REGNUM Ситуация с ограничениями работы общеобразовательных учреждений из-за коронавируса остаётся стабильной. Об этом пишет телеграм-канал «Большая перемена РФ», принадлежащий пресс-службе Минпросвещения РФ.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

«Ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 21 января число школ, в которых введены карантинные мероприятия, минимально — «всего лишь 0,08%».

Напомним, ранее стало известно, что школам Москвы разрешили выводить на «дистант» отдельные классы в случае, если у хотя бы одного учащегося этого класса выявлен коронавирус.