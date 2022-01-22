Москва, , 07:12 — REGNUM Появление штамма коронавируса «Омикрон», возможно, является признаком завершения пандемии COVID-19. Такое предположение сделал главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров в беседе с РИА Новости.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Специалист отметил, что часть жителей России переболеет «Омикроном», не заметив этого, без всяких симптомов. В стране уже пошёл рост числа новых случаев заражения, но количество госпитализаций при этом не растёт, что может служить хорошим признаком, так как свидетельствует о том, что штамм не такой тяжёлый, как иные варианты коронавируса.

Никифоров выразил надежду на то, что появление «Омикрона» может быть признаком завершения пандемии коронавируса. Если это действительно так, то окончания пандемии можно ожидать уже к лету.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины Pfizer для детей 5−11 лет.

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