Бердск, Новосибирская область, , 13:13 — REGNUM В Бердске из-за коронавируса и ОРВИ возросла нагрузка на кол-центры больницы. Об этом сообщила главный врач Бердской центральной городской больницы Алла Дробинская.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По её словам, в минувшие выходные в городе было зафиксировано до 117 вызовов скорой медицинской помощи в сутки. Отмечается увеличение регистрации ОРВИ.

Сейчас обращения граждан принимают девять операторов. Однако, как подчёркивает Дробинская, с началом пятой волны коронавируса этих ресурсов недостаточно. Для усиления работы кол-центров с медколледжем согласовано выделение десяти студентов-медиков. Готовится письмо в администрацию города о возможности выделения волонтёров для развоза лекарственных препаратов и волонтёров, которые смогут работать в кол-центре.

Кроме того, направлено обращение в новосибирский минздрав для выделения машин, чтобы врачи могли выезжать на дом.