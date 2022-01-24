Ленский район, , 08:50 — REGNUM В вахтовом посёлке Талаканского месторождения в Ленском районе Якутии врачи трудоустроены с нарушением законодательства. Выплаты за труд в красной зоне и отпускные им приходится выбивать через трудовую инспекцию. Переработки людям оплачивать не хотят, сообщил «Якутск Вечерний».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Медработники не трудоустроены как в амбулаторию, но на самом деле трудятся в стационаре. Врачи не могут уйти, закрыть больницу и отправить вахтовиков с COVID-19 обратно в общежитие, а платить за круглосуточную работу им не хотят. Люди с трудом выбивают отпуска и положенные им выплаты.

«Мы весь 2020 и 2021 годы все работали круглосуточно. Кто-то на кислороде был, капали антибиотики днями и ночами. В круглосуточном режиме, без выходных и праздничных дней. С августа 2021 года нас хотели уволить и взять обратно на работу по кратковременным договорам ГПХ (гражданско-правового характера). Мы свои права отстояли, подали жалобу в инспекцию труда. Какой ГПХ может быть в «красной зоне»? Учёт времени моей фактической работы не производится, только по нормативам. Никаких компенсаций за переработку в декабре 2021-го и в январе 2022-го, никаких доплат и компенсаций руководство не собирается мне делать», — рассказала работница больницы.

По её словам, в медучреждении не соблюдаются нормы и режимы труда и отдыха персонала, при этом размер зарплат с октября 2021 года начали сокращать.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии объявили мобилизацию медработников из-за распространения COVID-19. На персонал больниц в связи со сложной обстановкой по коронавирусу легла очень сильная нагрузка. В связи с этим руководство региона призывает жителей республики, у которых есть медицинское образование, пойти работать в больницы.