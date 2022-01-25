Краснодар, , 11:54 — REGNUM В Краснодарском крае 103 пациента с коронавирусом находятся в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии. Данные статистики на 25 января опубликовал региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего за последние сутки на территории региона подтверждено 935 случаев заражения коронавирусом, накануне, 24 января было выявлено 925 случаев. Среди новых заболевших 144 ребёнка, младшему из них — всего 20 дней от роду.

Среди муниципалитетов региона лидирует Краснодар — там подтверждён 621 случай заражения, в Сочи заболели 36 человек, 33 пациента выявлено в Армавире.

На территории края с начала пандемии коронавирус подтвердился у 132 612 человек, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 2333. Выздоровели 106 436 жителей, в том числе за последние сутки выписано 42. Скончались за весь период 10 018 заболевших.

На утро 25 января в регионе амбулаторно лечатся 23 212 жителей, у 13 843 из них диагноз подтвержден. В коронавирусных стационарах находятся 3 890 человек, у 2315 из них COVID-19 подтверждён. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 96 пациентов, семь человек на ЭКМО.