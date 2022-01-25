Самара, , 09:19 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров обратился руководителям, собственникам и работникам сферы услуг региона с требованием принять все необходимые меры для защиты здоровья своих клиентов. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба региона.

Нарушение требований эпидемической безопасности и ограничений в общепите, торговле и сфере услуг Дарья Драй © ИА REGNUM

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Азаров отметил значительное увеличение числа заболевших в сфере услуг.

«Очень не хотелось бы вводить дополнительные ограничения в сфере услуг, которые нам приходилось вводить в предыдущий период, когда не было защиты от инфекции, не было вакцины», — приводит пресс-служба его слова.

Глава региона сообщил, что в настоящее время уровень вакцинации среди работников сферы услуг в регионе ниже, чем в общепите.

«И мы имеем очень негативные результаты. А это работа с большим количеством людей в непосредственном контакте. Если ситуация не изменится, если мы не увидим значительный рост вакцинированных в этой сфере, не увидим жесткого и четкого соблюдения всех предписаний санитарных врачей, вынуждены будем принимать решение по ограничениям в сфере услуг в интересах защиты жизни и здоровья людей», — приводит пресс-служба слова губернатора, который поручил главам муниципалитетов строго отслеживать ситуацию в данной сфере.

Азаров поблагодарил руководство предприятий общественного питания региона за соблюдение санитарных требований

«Очень подробно и внимательно отработали с руководителями общепита, и есть результаты: количество инфицированных в 5,5 раз ниже, чем среднеобластные показатели. Проводится работа, санитарные требования соблюдаются, к этому ответственно относятся сами собственники, руководители. Я хочу за это их поблагодарить, надеюсь, так и будет продолжаться в этот острый период распространения инфекции», — сообщил Азаров.

Согласно данным областного Роспотребнадзора, в Самарской области показатель заболеваемости COVID-19 среди работников сферы услуг в два раза выше, чем на прошлой неделе, и почти в 4 раза выше среднеобластного.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарскую области поступила первая партия детской вакцины от COVID-19.