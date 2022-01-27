Улан-Удэ, , 09:18 — REGNUM В Бурятии на фоне взрывного роста заболеваемости COVID-19 число госпитализаций пациентов увеличивается незначительно. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, к 27 января в ковидных стационарах республики лечатся 1337 человек.

Палата коронавирусного стационара Рыбинск-40

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Всего в регионе развёрнуто 1,5 тыс. коек для ковид-пациентов. Глава отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Жугдурова напомнила, что летом 2021 года было организовано более 3 тыс. коек.

«Главная причина — в коллективном иммунитете. Вакцина позволяет избежать осложнений, тяжелого течения заболевания. Поэтому в очередной раз призываю всех, кто еще этого не сделал, пройти вакцинацию», — отметила она.

Добавим, что к настоящему времени в республике привито почти 485 тыс. жителей или 67% взрослого населения.

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