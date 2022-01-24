Краснодар, , 13:56 — REGNUM В Краснодарском крае стартовала кампания по вакцинации подростков от коронавируса, сообщили в пресс-службе администрации региона 24 января.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сегодня мы получили первую партию вакцины ГамКовид-М. В край поступило 3120 компонентов «Спутник-М». Мы видим, что вирус мутирует и «молодеет» с каждым днем. В больницах все больше несовершеннолетних», — рассказал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

Министр отметил, что вакцинация подростков «необходима для достижения коллективного иммунитета, благодаря которому мы сможем победить пандемию и вернуться к привычной жизни».

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Привиться от коронавируса смогут подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Дети в возрасте 12−15 лет будут прививаться только с письменного разрешения одного из родителей или законного представителя, а подростки 15−17 лет смогут самостоятельно оформить согласие.

Отметим, в последние несколько лет ковид-заболеваемость на территории края резко пошла в рост, за последние сутки подтверждено 925 случаев заражения, в том числе 106 — у детей.