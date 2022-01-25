Москва, , 15:38 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в стране крайне напряженной.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация с коронавирусом остается крайне напряженной, в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости», — сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

По его словам, это вызвано распространением нового штамма «Омикрон». Кроме того, в 28 регионах страны увеличилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом, уточнил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в штабе отметили рост числа госпитализаций — за сутки в ковид-стационары доставили 12 837 человек. При этом в пяти регионах число госпитализаций снизилось, в 79 — увеличилось.

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