Москва, , 12:18 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал правительство РФ выделит дополнительную финансовою помощь регионам на фоне «Омикрона», чтобы не прекращать диспансеризацию, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

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«Это недопустимо, тем более, что диспансеризация является отправной точкой для выявления онкозаболеваний, тех же постковидных осложнений, которые могут быть опаснее самого вируса. А еще опаснее может быть отмена плановых операций и обследований в регионах! Амбулаторную помощь при этом продолжают оказывать частные клиники, но почему граждане, финансируя систему ОМС, должны вновь платить за медицину?!» — указал Миронов.

На фоне волны штамма «Омикрон» нужно экстренно выделять медицине дополнительные средства.

«Я призываю кабмин срочно направить на помощь региональной медицине средства из резервов, которых у правительства достаточно. Нужно максимально сохранять объемы гарантированной государством бесплатной медпомощи, и не допускать, чтобы за бюджетную экономию расплачивались граждане — своими деньгами и здоровьем», — подчеркнул парламентарий.

Плановую помощь приостанавливают в Калининграде, Карелии, Орловской области, Пермском крае. Первым такое решение принял Петербург, где как минимум на месяц приостановили амбулаторную плановую помощь, диспансеризацию и медосмотры, в том числе детей.

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