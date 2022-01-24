Кемерово, , 07:14 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 24 января, за прошедшие сутки был выписан с выздоровлением 291 пациент с коронавирусом. Всего выздоровели уже 83 986 кузбассовцев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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Медицинскую помощь в настоящее время получают получают 5887 пациентов с COVID-19, в стационарах и на домашнем карантине находится 15 239 человек.

При этом было выявлено ещё 347 новых носителей коронавируса, умерли восемь кузбассовцев с COVID-19.