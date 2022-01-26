Кызыл, , 09:24 — REGNUM В Туве занятость коечного фонда для ковид-пациентов растёт с увеличением заболеваемости. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки подтверждено 290 новых случаев заражения.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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Лидером по приросту остаётся Кызыл, где выявлено 177 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей города Ак-Довурак и 16 районов. Общее число подтверждённых случаев с начала года достигло 1772.

«Из 290 заболевших мужчин — 111, женщин — 179. По возрасту: детей до 17 лет — 96, от 18−49 лет — 139, 50−64 лет — 39, старше 65 лет — 16. Работников образования — 36, здравоохранения — 8», — отметили в минздраве.

В ковидных стационарах, по данным на 26 января, лечатся 793 пациента, в том числе 134 ребёнка и 107 беременных женщин. Состояние 75 больных оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда достигло 69%.