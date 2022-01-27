Владивосток, , 05:33 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье привились от коронавируса 5444 человека. На утро 27 января иммунизацию прошёл 957 591 житель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В минздраве напомнили, что с симптомами ОРВИ и температурой тела до 38,5 градусов можно обратиться в инфекционный кабинет поликлиники или амбулаторный центр самостоятельно. При температуре выше 38,5 градусов нужно вызвать врача на дом.

В Приморье за последние сутки выявлено 406 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 465 пациентов. Всего с начала пандемии зарегистрировано 110 529 носителей инфекции. Скончались 1688 (+5 за сутки) жителей края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае отмечается рост заражений коронавирусом среди активного взрослого населения, пожилых и детей.