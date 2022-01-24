Магас, , 11:13 — REGNUM В Ингушетии переведут на удаленный режим работы сотрудников организаций и предприятий. Не менее 30% работников должны будут выполнять свои должностные обязанности в дистанционном режиме с 24 января до 1 марта. Такое решение приняли власти региона из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«С 24 января по 1 марта включительно работодателям рекомендовано перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников, в первую очередь работников старше 60 лет и тех, у кого имеется ряд серьезных хронических заболеваний», — говорится в сообщении руководителя региона на его странице в соцсети Instagram.

Кроме того, Калиматов сообщил о продлении действия антикоронавирусных ограничений в республике до 1 марта 2022 года.