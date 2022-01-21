Сосновский район, Челябинская область, , 17:28 — REGNUM В Сосновском районе Челябинской области подросток применил на территории школы пиротехническое устройство. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Пиротехника

Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По данным полиции, учащийся бросил пиротехническое изделие в сугроб. Пострадавших нет. С виновником инцидента и его родителями была проведена профилактическая беседа. Сам школьник характеризуется положительно.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей школьника к административной ответственности. Их могут наказать за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.