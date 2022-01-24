Нижний Новгород, , 18:38 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 196 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 224 698 человек, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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С начала пандемии в регионе выявлено 243 364 случая заражения коронавирусом, из них 714 — за минувшие сутки. 10 378 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 16 летальных случаев зарегистрировано за предыдущий день.

Как сообщили ИА REGNUM в областном минздраве, в Нижегородской области за все время эпидемии провели 4 847 040 тестов на коронавирус, 23 января в области провели 11 476 исследований для выявления заражения SARS-CoV-2. Объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией коечного фонда составил 29%.