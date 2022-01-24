Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге за минувшие сутки госпитализировали в ковидные стационары 383 инфицированных горожан, что на 14 больше, чем за день до этого. Об этом 24 января сообщает пресс-служба Смольного.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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В настоящий момент в Петербурге коронавирусом болеет 62 581 горожанин, из них 48 416 проходят лечение дома. В стационарах города развернуто 8052 коек, из которых 41,98% свободны. На больничных койках с ковидом находятся 6 255 пациентов. За минувшее воскресенье, 23 января, в городские стационары было госпитализировано 383 зараженных, при этом выписано — 129 человек.

«В реанимации на данный момент находятся 638 пациентов с ковидом, из них 347 подключены к ИВЛ», — уточняют в Смольном.

По данным оперштаба, 23 января положительные тесты на коронавирус получили 8413 петербуржцев, что на 1122 меньше, чем сутками ранее. Вместе с тем были выписаны по выздоровлению 645 из ранее заболевших. Еще 63 летальных исхода были зарегистрированы 23 января, что на две смерти меньше, чем за минувшие сутки.

Всего с начала пандемии в марте 2020 года в Петербурге коронавирусом заразились 930 172 человек, из них 838 112 выздоровели. Умерло — 29 479 горожан.

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