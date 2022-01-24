Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM В связи с увеличением числа заражений новым штаммом коронавируса «Омикрон» вузы Санкт-Петербурга переводят студентов на дистанционное обучение. О таких намерениях сообщают в пресс-службах учебных заведений.

Дистанционное обучение Yarregion.ru

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О переводе на дистанционное обучение 23 января сообщили в СПбГУ. Начиная с понедельника, 24 января, студенты полностью переходят на такой формат обучения. До какого числа будет действовать это изменение, пока неизвестно. В вузе выйдет особое распоряжение, которое отменит переход на дистанционный формат.

В политехническом университете лекционные занятия будут проходить в основном дистанционно. При этом до конца весеннего семестра пока сохраняется смешанный формат обучения.

Некоторые вузы отменяют часть культурных мероприятий. По такому пути пошёл гуманитарный университет профсоюзов. Ректор отменил массовые мероприятия в Доме студентов и в спортивном комплексе с 21 января по 15 февраля. Некоторые из них будут перенесены и проведены после улучшения эпидобстановки в Петербурге.

Напомним, в Петербурге за предыдущие сутки в стационары для лечения COVID-19 поступили 473 человека. В городе отмечается вертикальный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.