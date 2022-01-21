Санкт-Петербург, , 17:59 — REGNUM В Санкт-Петербурге на несколько недель приостановят вакцинацию горожан от любых инфекций, кроме COVID-19, сообщил 21 января председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация ИА REGNUM

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«Вакцинация против новой коронавирусной инфекции в поликлиниках не ограничивается, вакцинация другими вакцинами в настоящее время будет ограничена», — пояснил чиновник.

Лисовец уточнил, что любое посещение поликлиник с профилактическим целями, если это не связано с ухудшением течения заболевания, в условиях распространения штамма «Омикрон» является рисковым. Поэтому любые другие вакцинации будут приостановлены.

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