Архангельск, , 17:57 — REGNUM В Архангельской области создали неснижаемый запас лекарств для лечения ковид-пациентов, сообщает региональное правительство.

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«На сегодняшний день предусмотрен неснижаемый запас лекарственных средств на два месяца, ситуацию постоянно мониторим. Запас по отдельным видам лекарств, которые в большей степени нужны пациентам, делаем неиссякаемым», — отметила заместитель председателя правительства региона Олеся Старжинская.

Кроме того, для упрощения взаимодействия пациента с медицинской организацией работают дистанционные сервисы по выдаче электронных рецептов на лекарственные препараты.

«Также действует волонтерская служба, и при необходимости добровольцы могут получить лекарство в аптеке и доставить его пациентам, которые находятся дома и не выходят из квартиры, чтобы не контактировать со здоровым населением», — добавила Старжинская.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области коронавирус подтвердили у 531 человека.