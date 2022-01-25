Краснодар, , 10:15 — REGNUM Не менее 30% государственных служащих переводят на дистанционный режим работы в Краснодарском крае. Поручение дал первый вице-губернатор Игорь Галась в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщили 25 января в пресс-службе администрации края. Он также призвал и работодателей региона отправить на удаленный режим работы своих сотрудников.

Удаленная работа

«Мы видим новую волну заболеваемости. Штамм «Омикрон» более заразный, и нам нельзя допустить ситуацию, когда все уйдут на больничный и работать будет некому. Мы приняли решение перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников органов исполнительной власти и подведомственных учреждений региона. Эта мера продиктована санитарно-эпидемиологической ситуацией в крае», — сказал первый заместитель губернатора.

Он также поручил руководителям ведомств проанализировать, сколько сотрудников возможно перевести на дистанционный формат работы, решить организационные вопросы.

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Игорь Галась также напомнил, что в регионе действует постановление губернатора, в соответствии с которым организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендуется по возможности перевести сотрудников на удаленную работу в соответствии с трудовым законодательством РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Краснодара сообщили о переводе на удаленный режим работы 30% сотрудников. Глава города Андрей Алексеенко также призвал работодателей отправить на удаленку своих сотрудников.

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